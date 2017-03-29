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Бастиана Швайнштайгера в Чикаго встретили десятки фанатов

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер прибыл в Чикаго для подписания контракта с одноименным клубом, сообщает Chicago Fire.

В международном аэропорту Чикаго О'Хара 32-летнего футболиста встретили десятки болельщиков американского клуба.

Немецкий хавбек сфотографировался с фанатами, раздал несколько автографов, после чего отправился в офис клуба.
Теги: Швайнштайгер
Вчера, 23:11
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