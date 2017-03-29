Бастиана Швайнштайгера в Чикаго встретили десятки фанатов

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер прибыл в Чикаго для подписания контракта с одноименным клубом, сообщает Chicago Fire.



В международном аэропорту Чикаго О'Хара 32-летнего футболиста встретили десятки болельщиков американского клуба.



Немецкий хавбек сфотографировался с фанатами, раздал несколько автографов, после чего отправился в офис клуба.