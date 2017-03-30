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Жоаозиньо: мы хотим попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо заявил, что "быки" будут стремиться попасть в Лигу чемпионов.

"Уверен, 1/8 финала Лиги Европы - это не предел возможностей нашей команды, мы могли бы пройти дальше. В этот раз не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне выступим лучше. Но сначала нам нужно пробиться в еврокубки по итогам чемпионата.

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы финишировать как можно выше в турнирной таблице. И, конечно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Конечно, наша игра немного изменилась, но ведь есть же результат. И я надеюсь, что он будет только улучшаться", - цитируют Жоаозиньо "Известия".
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 01:05
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