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Понтус Вернблум: сейчас нападающие ЦСКА не нуждаются в моей помощи

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что при Викторе Гончаренко не скучает по позиции форварда. При Леониде Слуцком шведский футболист играл в нападении, когда у команды возникали проблемы в атаке.

"Он не говорил мне об этом. Честно говоря, я не скучаю по этому времени - мне больше нравится играть в обороне.

Сейчас наши форварды отлично играют и не нуждаются в помощи", - цитирует Вернблума "Чемпионат".
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 01:26
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