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Арбитр Сергей Карасев будет работать на матчах молодежного чемпионата мира-2017

Российские бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матчах чемпионата мира 2017 года среди игроков не старше 20 лет, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ?rbitro Internacional.

Помощниками Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В чемпионате мира U20 примут участие 24 национальные сборные. Турнир состоится в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.
Теги: Карасев
Сегодня, 01:48
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