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Виталий Мутко: за бойкот ЧМ-2018 нужно исключать из ФИФА

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался относительно заявления немецкого депутата Михаэля Фукса, который призывал бойкотировать чемпионат мира в России.

"Обсуждаемый вопрос находится вне правового поля и никакая страна не имеет права бойкотировать соревнования.

Любая страна, которая что-то бойкотирует, должна быть исключена из ФИФА, допустим. Ну не приедешь на ЧМ - исключат из ФИФА", - цитирует Мутко "Свободная пресса".
Теги: Мутко
Сегодня, 01:53
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