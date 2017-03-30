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Лионель Месси: мои слова не предназначались судье

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не хотел грубить одному из судей отборочного матча к ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).

Вчера ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре игры отборочного турнира.

"Мои слова не предназначались помощнику арбитра. Я просто сказал это в воздух", – цитирует Месси La Nacion.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 02:59
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