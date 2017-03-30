Лионель Месси: мои слова не предназначались судье

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не хотел грубить одному из судей отборочного матча к ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).



Вчера ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре игры отборочного турнира.



"Мои слова не предназначались помощнику арбитра. Я просто сказал это в воздух", – цитирует Месси La Nacion.