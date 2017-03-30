Сергей Семак: результаты "Уфы" – это адекватная оценка труда футболистов

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал, какой матч в российской премьер-лиге для него самый принципиальный.- Стечение обстоятельств. Наши результаты – это такая адекватная оценка труда футболистов, которые, трудятся, тренируются. Пускай у них не всё получается, но самоотдача у них на высочайшем уровне. Нужно поблагодарить ребят за их отношение к делу.- Соперника мы прекрасно знаем и имеем представление о нем. Но одно дело - знать, а другое - применить эти знания на деле. Мы вот сейчас как раз работаем над этим, готовимся к предстоящему матчу. Для нас самое главное - сделать максимум того, на что мы способны. Нужно сыграть на том уровне, который нам по плечу, а именно качественно и надежно. В этих компонентах мы стараемся расти, работать, и рано или поздно результат обязательно придет.- Для нас сейчас все поединки важные и нужные. Самый важный для нас матч – это следующий матч. Может получится так, что самым важным матчем окажется тот, о котором сейчас никто и не подумает. Поэтому у нас не разделений на принципиальные и неприниципиальные поединки. Мы не являемся грандом, и мы это прекрасно понимаем.