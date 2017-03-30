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Игорь Албин: 31 марта стадион "Крестовский" будет полностью готов

Стадион на Крестовском остове в Санкт-Петербурге будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом, сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

"По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания "Метрострой" должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме", - цитирует Албина ТАСС.

По его словам, далее Росстехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.

"31 марта стадион будет полностью готов", - заверил вице-губернатор. Дальше на объекте будет вестись работа по подготовке к Кубку конфедераций.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 10:37
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(1)
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
если не получен ввод в эксплуатацию, как же там концерт проводили?
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:56) #
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online

Не верю.....,да и год не указан...(
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Так Геннадий, тот что Орлов, уже анонсировал, что после Кубка Конфедераций зенит будет дальше играть на Петровском, а программа освоения бюджетных средств на финансовом бермудском треугольнике продолжится))) и будет называться "оптимизация" что ли...стадиона)!
Регистрация: 31.07.2015
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