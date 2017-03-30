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Жозе Моуринью: купить Неймара - это все равно, что проникнуть в сейф - невозможно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что покупка бразильского нападающего Неймара у "Барселоны" невозможна.

"Я всегда стараюсь прагматично и объективно смотреть на то, что могу получить во время своей работы. Покупка Неймара - абсурд. Такой клуб, как "Барселона", не захочет и не станет его терять.

Лионель Месси все еще молод и впереди у него годы великолепной карьеры, но ему уже почти 30 лет. Неймар будет главной звездой "Барселоны" после Лионеля. Думаю, что подписание контракта с Неймаром равносильно проникновению в сейф. Невозможно", - цитирует Моуринью "Газета.ru" со ссылкой на ESPN Brasil.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Неймар
Сегодня, 10:45
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№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Жозе, Жозе))) Хреновый ты, стало быть, медвежатник))) или Копперфильд)))
Регистрация: 31.07.2015
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