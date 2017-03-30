Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: "Локомотив" предпримет еще одну попытку продлить контракт с Алексеем Миранчуком

Руководство "Локомотива" проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, информирует ФАН.

Сообщается, что после удачной игры Миранчука в весенней части сезона столичный клуб заинтересован в том, чтобы футболист остался в команде.

При этом отмечается, что на Миранчука по-прежнему претендуют "Зенит" и "Рубин". Контракт полузащитника с "Локомотивом" истекает в декабре текущего года.
Теги: Локомотив Миранчук
Сегодня, 11:25
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: SP-M (Сегодня, 11:53) #
  • -3
  •  (3)
online

а Спартак что ? думаю именно мы возьмем его. в Москве то все лучше
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:48) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в зенит к кокорину
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:43) #
  • -3
  •  (3)

неплохой игрок можно и взять
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (3)

Если в Зенит, то на лавку. Луческу признает только бразильцев в полузащите и нападении
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Попробуем. Еще годик в Локомотиве Лехе точно нужно повариться, а там смотреть.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.