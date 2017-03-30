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Билеты на матч "Спартак" - "Зенит" будут стоить от тысячи рублей

В четверг, 30 марта, стартует продажа билетов на матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" — "Зенит". Игра состоится на "Открытие Арене" 16 апреля и начнется в 20:00.

Продажа билетов на матч с "Зенитом" будет проходить в четыре этапа:

Первый этап (с 12:00 30 марта по 2 апреля включительно) — онлайн-продажа на официальном сайте "Спартака" для владельцев абонементов на текущий сезон.

Второй этап (с 12:00 3 апреля по 4 апреля) — онлайн-продажа на официальном сайте "Спартака" для владельцев карт болельщика.

Третий этап (с 12:00 5 апреля по 16 апреля включительно) — онлайн-продажа на официальном сайте "Спартака" для всех болельщиков.

Четвертый этап (с 12:00 14 апреля по 16 апреля включительно) — продажа в кассах стадиона "Открытие Арена" параллельно с онлайн-продажей на официальном сайте "Спартака".

Минимальная стоимость билета - 1000 рублей.
Теги: Спартак
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