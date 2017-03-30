Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Прядкин: за 25 лет футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался относительно уровня развития чемпионата России, который сегодня празднует свое 25-летие.

"Чемпионат России достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии.

Мы по праву входим в шестерку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве. Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту.

Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же, болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол — это мы!" – цитирует Прядкина официальный сайт РФПЛ.
Теги: Прядкин
Сегодня, 12:40
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (0)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 30.03.2017
№13 Написал: trent (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бред...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
огромный шаг вперёд? мировой футбол за это время сделал как минимум 10 огромных шагов вперёд. Так что наш отстал от них ещё на 9


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Анжи»
Менталитет россиянина предполагает принуждение для достижения результата. Получение материальной выгоды является вторичным стимулом. Поэтому переход от казарменной системы организации жизни к рыночным отношениям неизбежно привел к обвалу результатов футбольного труда.
Регистрация: 1.05.2011
№10 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Пля уже 25 лет, с первого чемпионата России по футболу... мои искренние поздравление настоящим болельщикам Рос. Футбола.это конечно маленький срок если сравнить с возрастом чемпионатов других ведущих футбольных стран, но время сегодня уже другое. Футбольные клубы создаются и при этом успешными результатами как напр. Краснодар" всего за несколько лет и без всякой клубной футбольной традиции вливаются в чемпионат и на ровне играют с клубами которым по 100 и больше лет..
В первом чемпионате России чемпионом стал Спартак" с Романцевым. Тогда лучшим вратарём признан был Черчесов, лучшим зашитником, Онопко, полузащитником Карпин и нам. Радченко все футболисты Спартака", и лучший бомбардир с двадцатью мячами футболист Уралмаша" Матвеев.. символично и на юбилейном году на 25 летие чемпионата России , если чемпионом станет опять Спартак") ещё раз С днём рождения!!! Чемпионат России! heart_eyes
Регистрация: 17.03.2008
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Согласен..вот уже с Бельгией вничью сыграли в товарняке..Все больше и больше российских игроков уезжает играть за границу..в ведущие клубы Европы.. smirk
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Осмотрительно высказался: "....сделал огромный шаг в своем развитии" Не сказал только в каком направлении. Соглашусь с мнением болельщиков прокоментировавших это высказывание добавив еще, что не только назад, но еще и в сторону.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (5)
online

Галиматью написал, но его понять можно.)), какой президент напишет, что его контора - бездельники, не профессионалы и просто ху.сосы...(((
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Konnekt (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Нуу, если таак посмотреть, то тогда конешно...   ?


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
сделал огромный шаг
НАЗАД ?
Такое впечатления,что мы и они живем в разных странах.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (2)
online

Если брать первые 12 лет,,то да - как раз , тогда и наступил прогресс,который пришелся на 2003-2009 годы.а дальше... капец,8 лет футбол у нас в глубочайшем регрессе,или говоря мягко - в жoпe.
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (3)

огромный шаг, просто назад


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:49) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
смешно читать таких вот толпаепов Прядкиных.. которые к спорту не имели отношений..
только в России вор в законе депутат РФ, только в России вор и преступник по которому плачет тюрьма возглавляет РПФЛ..

ипануться просто


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sculptor (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
скромно и со вкусом,интересно он последии игры сборной смотрел или они сюда не относятся frowning
Регистрация: 1.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.