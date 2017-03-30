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Сергей Прядкин: за 25 лет футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии
Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался относительно уровня развития чемпионата России, который сегодня празднует свое 25-летие.
"Чемпионат России достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии.
Мы по праву входим в шестерку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве. Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту.
Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же, болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол — это мы!" – цитирует Прядкина официальный сайт РФПЛ.
"Чемпионат России достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии.
Мы по праву входим в шестерку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве. Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту.
Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же, болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол — это мы!" – цитирует Прядкина официальный сайт РФПЛ.
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