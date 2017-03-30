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Михаил Боярский: конечно, бывают чудеса, но футбол - не наша игра
Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение о матче сборной России в Сочи с командой Бельгии.
"Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол - не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе…
Бельгия - это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у "Рубина", когда он обыграл "Барселону". Но это исключение из правил", - цитирует Боярского "Спорт уик-энд".
"Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол - не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе…
Бельгия - это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у "Рубина", когда он обыграл "Барселону". Но это исключение из правил", - цитирует Боярского "Спорт уик-энд".
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