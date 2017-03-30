Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Боярский: конечно, бывают чудеса, но футбол - не наша игра

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение о матче сборной России в Сочи с командой Бельгии.

"Так тонко я вряд ли смогу разобраться в игре, но полагаю, что функционально у нас есть всё, но мастерства ещё не хватает. Посмотрите, как спокойно разыгрывала сборная Бельгии комбинации. Видно, что они классом выше. Футбол - не наша игра! Не европейский футбол наша игра. В хоккее мы ещё можем даже канадцев побить, но в футболе…

Бельгия - это маленькая европейская страна. С испанцами, итальянцами, англичанами, немцами нам не снилось и даже не приснится соперничать. Бывают чудеса, как помните, у "Рубина", когда он обыграл "Барселону". Но это исключение из правил", - цитирует Боярского "Спорт уик-энд".
Теги: Боярский Сборная России
Сегодня, 12:57
Напечатать
10
(3)
№10 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (0)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 30.03.2017
№9 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Konnekt
Известный в Питере и его окрестностях "Дартаньян" Михаил Б-й может вспомнит, если шляпу снимет, что наша Союзная сборная по футболу, была чемпионом Европы и трижды вице-чемпионом, однако...

вот именно- СОЮЗНАЯ.
в основном киевляне и армяне с грузинами
Регистрация: 1.02.2015
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
И кинематограф тоже.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: RoDon22
Уважаемый Михаил Сергеевич! Тогда выходит, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области футбол вообще противопоказан?.

Конечно противопоказан, только не в Питере, а в стране.
Боярский смотрит 8 лет на обсеры, на всех уровнях!
Смотрит и пьет, пьет и смотрит.

Картинка какая? Правильно, отсюда и выводы.

Если в хоккее самородки мало, но появляются, то в футболе Кокорины, Юсуповы, Зобнины и Кутеповы.

Михаил Сергеевич здесь надо глубже, вся система гнилая.
Во всех видах мы теряем, нужно быть слепым, чтобы этого не видеть.
А нас сочинской олимпиадой будут тыкать еще лет 20.
Даже не представляю, что будет, если наши горе-футболисты из группы выйдут.
Мутко - герой, спаситель России, с соответствующими премиями и наградами.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Даже Хорошей Мукунке, в 2002 году , имея в составе Карпиных и Титькиных, не снилось обыграть японцев! Бельгии тоже просрали кстати! )
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Уважаемый Михаил Сергеевич! Тогда выходит, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области футбол вообще противопоказан?.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: Konnekt (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Известный в Питере и его окрестностях "Дартаньян" Михаил Б-й может вспомнит, если шляпу снимет, что наша Союзная сборная по футболу, была чемпионом Европы и трижды вице-чемпионом, однако...


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№3 Написал: zmey Москва (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что, все верно в хоккее мы тоже все развалили, а таланты все равно появляются регулярно. а в футболе если и были успехи в союзные времена, то за счет хохлов в основном
Регистрация: 31.12.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Михаил Сергеевич...отсутствие денег портит футболистов, а их наличие, портит их ещё больше..вот и весь расклад..а рассуждение на тему ну не наше это..от лукавого...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:08) #
  • +3
  •  (5)
online

Тысяча чертей.....)), управляют нашим футболом....((
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.