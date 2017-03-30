Ассоциация европейских клубов одобрила реформы Лиги чемпионов

Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ЕСА) одобрила изменения в формате клубных соревнований под эгидой УЕФА, которые вступят в силу с 2018 года, информирует Insidethegames.



Напомним, теперь сразу четыре клуба будут выступать в групповом этапе Лиги чемпионов от стран, находящихся в четверке таблицы коэффициентов УЕФА. Внедрение реформ будет проводиться с 2018 по 2021 год.



"Реформа конкуренции клубных турниров - это без единого сомнения очень хорошая новость для всех клубов Европы", - сказал председатель ЕСА Карл-Хайнц Румменигге.