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Ассоциация европейских клубов одобрила реформы Лиги чемпионов

Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ЕСА) одобрила изменения в формате клубных соревнований под эгидой УЕФА, которые вступят в силу с 2018 года, информирует Insidethegames.

Напомним, теперь сразу четыре клуба будут выступать в групповом этапе Лиги чемпионов от стран, находящихся в четверке таблицы коэффициентов УЕФА. Внедрение реформ будет проводиться с 2018 по 2021 год.

"Реформа конкуренции клубных турниров - это без единого сомнения очень хорошая новость для всех клубов Европы", - сказал председатель ЕСА Карл-Хайнц Румменигге.
Сегодня, 12:59
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