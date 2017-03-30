Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Daily Mail сфабриковал материал о драке фанатов "Локомотива" и "Спартака" (видео)

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный драке болельщиков перед матчем 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (1:1). К заметке было прикреплено видео с дракой, которая происходит в лесу.

В материале утверждается, что столкновение фанатов произошло за несколько часов до игры, однако на видео заметно, что действие происходит в лесу в летнее время года.

ВИДЕО - здесь
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 13:45
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (1)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 30.03.2017
№5 Написал: Bang-bang (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Городовой
А где атрибутика клубов?Сняли своих даунов английских в деревушки Даун зе инглиш?)

Да нет, есть оригинал на Ютубе с озвучкой. Это кони дали мясу по щщам, "Крамолы", есть такая фирма у молодых КС.

Hooligans fight Kramoly (CSKA Moscow) vs CRB (Spartak Moscow)
Регистрация: 22.03.2017
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (2)
online

Ну да куле, лето, Подмосковье....и ни одного загорелого пацана...- не иначе в туманных лесах Альбиона паб на паб херррачатся английские чопоры...((((
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Англы в своем стиле. Кондомы.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
куда смотрит наша доблестная Мария Захарова? По-моему, она вообще мышей не ловит.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А где атрибутика клубов?Сняли своих даунов английских в деревушки Даун зе инглиш?)


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.