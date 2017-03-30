Daily Mail сфабриковал материал о драке фанатов "Локомотива" и "Спартака" (видео)

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный драке болельщиков перед матчем 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" (1:1). К заметке было прикреплено видео с дракой, которая происходит в лесу.В материале утверждается, что столкновение фанатов произошло за несколько часов до игры, однако на видео заметно, что действие происходит в лесу в летнее время года.