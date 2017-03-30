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ФИФА предоставила пяти телекомпаниям права на показ в Африке ЧМ-2018 и КК-2017

ФИФА по итогам тендера предоставила пяти компаниям права на показ на территории 42 стран Африки к югу от пустыни Сахара турниров ФИФА 2017 и 2018 годов, в том числе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России, сообщается в пресс-релизе организации.

Права на показ матчей чемпионата мира-2018 получили Econet Media (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР), Supersport (во всех 42 странах), SABC (только в ЮАР), StarTimes (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР) и CANAL+ (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР и Нигерии).

В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира по футболу, цена на них завышена до 100 миллионов долларов.

Р-Спорт
Сегодня, 14:48
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