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ФИФА открыла дело против защитника сборной Уэльса Нила Тэйлора

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в связи с поведением защитника сборной Уэльса Нила Тэйлора, передает BBC.

Валлийский футболист в матче отборочного турнира ЧМ-2018 сыграл грубо против ирландского защитника Шеймуса Коулмена, получившего в результате двойной перелом ноги.
Теги: Сборная Уэльса
Сегодня, 14:51
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