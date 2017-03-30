ФИФА открыла дело против защитника сборной Уэльса Нила Тэйлора

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в связи с поведением защитника сборной Уэльса Нила Тэйлора, передает BBC.



Валлийский футболист в матче отборочного турнира ЧМ-2018 сыграл грубо против ирландского защитника Шеймуса Коулмена, получившего в результате двойной перелом ноги.