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Обслуживание стадиона "Фишт" не превысит 200 млн рублей в год

Годовое обслуживание стадиона "Фишт" в Сочи с учетом эксплуатации не будет стоить дороже 200 млн рублей в год, рассказала министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

"Сумма будет значительно меньше. Мы бюджетное учреждение, мы тратим средства экономно. Таких цифр точно там не будет. Не больше 200 млн рублей с учетом эксплуатации", - цитирует Чернову ТАСС.
Сегодня, 15:09
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№2 Написал: ачуда (Сегодня, 16:17) #
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online

Сиюминутное зрелище на ОИ-14, ложится надолго тяжким бременем содержания этого стадиона на простых людей.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 15:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вчера писали про 450 млн., хм...
Регистрация: 31.07.2015
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