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SSM-менеджер: в Китае хорошо знают Дзюбу, называют его Танк
SSM-менеджер Ху Сян работает с информацией о "Зените" в китайских социальных сетях и ведет китайский раздел на сайте "Зенита". Кроме социальных сетей, "Зенит" стал сотрудничать с сайтом Dongqiudi - крупным китайским СМИ о футболе.
"Это лучший способ рассказать людям о команде. Люди обсуждают новости в комментариях. И опять же – мы все делаем оперативно. О других клубах новости могут появляться через неделю. В Китае хорошо знают Дзюбу, Шатова, Кокорина, потому что они выступали на чемпионате мира. Но Дзюба всем нравится особенно – его даже называют Танк Дзюба! Потому что он очень высокий.
Я узнал о "Зените" из интернета, еще когда жил в Китае. У нас не так много говорят о российском футболе, в основном все знают три клуба – "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Многие думают, что российских футбол – не очень высокого качества.
Сначала "Зенит" понравился мне из-за восхитительного цвета формы. Я начал смотреть матчи, еще даже не зная игроков, искал новости. Но информацию о "Зените" найти было сложно – никто ничего не писал. В своем родном городе Чжучжоу я старался встречаться с русскими людьми, спрашивать их о футболе – у них явно было больше информации!", - приводит слова Ху Сяна "Спорт день за днем".
"Это лучший способ рассказать людям о команде. Люди обсуждают новости в комментариях. И опять же – мы все делаем оперативно. О других клубах новости могут появляться через неделю. В Китае хорошо знают Дзюбу, Шатова, Кокорина, потому что они выступали на чемпионате мира. Но Дзюба всем нравится особенно – его даже называют Танк Дзюба! Потому что он очень высокий.
Я узнал о "Зените" из интернета, еще когда жил в Китае. У нас не так много говорят о российском футболе, в основном все знают три клуба – "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Многие думают, что российских футбол – не очень высокого качества.
Сначала "Зенит" понравился мне из-за восхитительного цвета формы. Я начал смотреть матчи, еще даже не зная игроков, искал новости. Но информацию о "Зените" найти было сложно – никто ничего не писал. В своем родном городе Чжучжоу я старался встречаться с русскими людьми, спрашивать их о футболе – у них явно было больше информации!", - приводит слова Ху Сяна "Спорт день за днем".
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