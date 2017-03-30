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SSM-менеджер: в Китае хорошо знают Дзюбу, называют его Танк

SSM-менеджер Ху Сян работает с информацией о "Зените" в китайских социальных сетях и ведет китайский раздел на сайте "Зенита". Кроме социальных сетей, "Зенит" стал сотрудничать с сайтом Dongqiudi - крупным китайским СМИ о футболе.

"Это лучший способ рассказать людям о команде. Люди обсуждают новости в комментариях. И опять же – мы все делаем оперативно. О других клубах новости могут появляться через неделю. В Китае хорошо знают Дзюбу, Шатова, Кокорина, потому что они выступали на чемпионате мира. Но Дзюба всем нравится особенно – его даже называют Танк Дзюба! Потому что он очень высокий.

Я узнал о "Зените" из интернета, еще когда жил в Китае. У нас не так много говорят о российском футболе, в основном все знают три клуба – "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Многие думают, что российских футбол – не очень высокого качества.

Сначала "Зенит" понравился мне из-за восхитительного цвета формы. Я начал смотреть матчи, еще даже не зная игроков, искал новости. Но информацию о "Зените" найти было сложно – никто ничего не писал. В своем родном городе Чжучжоу я старался встречаться с русскими людьми, спрашивать их о футболе – у них явно было больше информации!", - приводит слова Ху Сяна "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 15:19
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7
(1)
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
начала "Зенит" понравился мне из-за восхитительного цвета формына этим все становится понятно.. передаст передаста видит и влюбляется издалека

Тебя,дурня,когда в роддоме пеленали наверняка голубой лентой с бантом перевязали) что же ты пидор с рождения?) а цвет формы Зенита действительно великолепен! но тут конечно заслуга Найка! Найк рулил и рулит!
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: safonas (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (3)

во времена ВоВ делали обманки, деревянные танки, так что нечего смеяться, Дзюба-танк!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:45) #
  • -3
  •  (5)
online

сравнение с танками сейчас не канают, футболисты стоят дороже!

особенно, такого высокого уровня, как Дзюбиньё!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:41) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Сибирь»
пизда той армии, в которой есть такие танки.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
на этим все становится понятно.. joy передаст передаста видит и влюбляется издалека bowtie


Ты так своего парня встретил?
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:37) #
  • +1
  •  (11)

Танк с подбитой гусеницей laughing много валится на колено ...

"ТАнк" как соломинка от любого касания навзничь как подкошенный падает, такое чувство что дубиной ударили ))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:30) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
начала "Зенит" понравился мне из-за восхитительного цвета формы
на этим все становится понятно.. joy передаст передаста видит и влюбляется издалека bowtie

п.с танк дзюба (((joy )))
заберите это танк, механика шатова и наводчика кокорина себе в китай.. вам все любители зенита огромное спасибо скажут joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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