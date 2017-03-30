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"Манчестер Юнайтед" может купить Самира Хандановича на замену Дивиду де Хеа

"Манчестер Юнайтед" может приобрести голкипера "Интера" и сборной Словении Самира Хандановича, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

32-летний вратарь может заменить нынешнего стража ворот "МЮ" Дивида де Хеа, в случае если он покинет клуб.

Сообщается, что испанец может перейти в мадридский "Реал". Летом 2015 года де Хеа почти перешел в стан "сливочных", однако тогда трансфер сорвался из-за проблем с документами.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:24
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