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Вчера 23:45
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
"Манчестер Юнайтед" может купить Самира Хандановича на замену Дивиду де Хеа
"Манчестер Юнайтед" может приобрести голкипера "Интера" и сборной Словении Самира Хандановича, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.
32-летний вратарь может заменить нынешнего стража ворот "МЮ" Дивида де Хеа, в случае если он покинет клуб.
Сообщается, что испанец может перейти в мадридский "Реал". Летом 2015 года де Хеа почти перешел в стан "сливочных", однако тогда трансфер сорвался из-за проблем с документами.
32-летний вратарь может заменить нынешнего стража ворот "МЮ" Дивида де Хеа, в случае если он покинет клуб.
Сообщается, что испанец может перейти в мадридский "Реал". Летом 2015 года де Хеа почти перешел в стан "сливочных", однако тогда трансфер сорвался из-за проблем с документами.
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