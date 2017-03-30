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Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
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Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что британские СМИ в своих материалах не беспокоятся относительно достоверности информации о российских болельщиках.
"Проблема не в том, что британская пресса вся насквозь желтая и врет как сивый мерин, а в том, что британские политики и околофутбольные "эксперты" на этом сивом мерине едут и сами его погоняют.
Нам приходится опровергать каждый такой фейк, но, как говорят у нас в России, горбатого исправит могила. Британские газеты даже не заморачиваются над тем, чтобы их вбросы хоть как-то были похожи на правду.
Я удивлен, что с развитием нынешних технологий и графики мы не увидели еще более чудовищных кадров, очерняющих Россию", - цитирует Маркина ТАСС.
"Проблема не в том, что британская пресса вся насквозь желтая и врет как сивый мерин, а в том, что британские политики и околофутбольные "эксперты" на этом сивом мерине едут и сами его погоняют.
Нам приходится опровергать каждый такой фейк, но, как говорят у нас в России, горбатого исправит могила. Британские газеты даже не заморачиваются над тем, чтобы их вбросы хоть как-то были похожи на правду.
Я удивлен, что с развитием нынешних технологий и графики мы не увидели еще более чудовищных кадров, очерняющих Россию", - цитирует Маркина ТАСС.
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