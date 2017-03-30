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Временные трибуны арены "Фишт" на КК-2017 могут использовать лишь частично

Временные трибуны стадиона "Фишт" в Сочи на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года могут быть задействованы не в полном объеме, сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы еще обсуждаем вопрос их использования с ФИФА. Сейчас нельзя сказать, будут ли временные трибуны задействованы полностью, возможно, частично превратим их в своего рода рекламные носители.

Речь о рядах, расположенных на уровне табло стадиона и выше. У арены достаточная вместимость даже без части этих трибун", - цитирует Сорокина ТАСС.
Сегодня, 15:59
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