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Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
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Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
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Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (16)
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (16)
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"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
Луи ван Галу предлагают должность в футбольном союзе Нидерландов
Королевский футбольный союз Нидерландов ведет переговоры с Луи ван Галом о его назначении на одну из руководящих должностей в организации, сообщает агентство Reuters.
Планируется, что ван Гал сможет помочь с поиском нового главного тренера сборной. Дэнни Блинд был уволен с поста главного тренера команды после проигрыша сборной Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Планируется, что ван Гал сможет помочь с поиском нового главного тренера сборной. Дэнни Блинд был уволен с поста главного тренера команды после проигрыша сборной Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
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