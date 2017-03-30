Луи ван Галу предлагают должность в футбольном союзе Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов ведет переговоры с Луи ван Галом о его назначении на одну из руководящих должностей в организации, сообщает агентство Reuters.



Планируется, что ван Гал сможет помочь с поиском нового главного тренера сборной. Дэнни Блинд был уволен с поста главного тренера команды после проигрыша сборной Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.