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Луи ван Галу предлагают должность в футбольном союзе Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов ведет переговоры с Луи ван Галом о его назначении на одну из руководящих должностей в организации, сообщает агентство Reuters.

Планируется, что ван Гал сможет помочь с поиском нового главного тренера сборной. Дэнни Блинд был уволен с поста главного тренера команды после проигрыша сборной Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Теги: ван Гал
Сегодня, 16:10
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