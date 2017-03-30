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Давыдов получил повреждение мышц бедра, Л. Адриано тренируется индивидуально

Сегодня игроки "Спартака" провели на базе в Тарасовке тренировку в рамках подготовки к домашнему матчу 21-го тура РФПЛ с "Оренбургом".

Форвард Луис Адриано занимался по индивидуальной программе. Не тренировался нападающий Денис Давыдов: у него повреждение мышц бедра, сообщает пресс-служба красно-белых, завтра он пройдёт медицинское обследование.
Теги: Давыдов Адриано Спартак
Сегодня, 16:33
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