Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Делегация сборной Бразилии 7-10 дней будет изучать условия проживания на ЧМ-2018

Представители сборной Бразилии отправятся в Россию на 7-10 дней с целью изучения условия для проживания национальной команды во время чемпионата мира в 2018 году, сообщает GloboEsporte.

В составе делегации будут координатор Эду Гаспар и тренеры Фабио Махсереджян и Луис Вагнер.
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 17:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.