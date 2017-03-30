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Олег Романцев: у Черчесова есть все нужные качества

Экс-наставник "Спартака" и сборной России Олегом Романцевым позитивно оценил переспективы Станислава Черчесова в национальной команде.

"Я и в отношении себя такого представить не мог! Если бы не Николай Петрович, в жизни бы не подумал, что стану тренировать. Когда Старостин предложил мне идти работать в "Красную Пресню", я ответил, что вряд ли смогу справиться.

"Сможешь, Олег, – сказал Николай Петрович. – Ты ведь был капитаном, умеешь общаться с игроками, объединять их". Так все и началось. Черчесов у меня в команде тоже был капитаном. И все нужные качества у него есть", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Черчесов
Сегодня, 17:23
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(2)
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 18:36) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Возможно у Черчесова есть нужные качества ,но их нет у наших футболеров
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»

Олег Романцев: у Черчесова есть все нужные качества
rage Так никто и не сомневается,что у него есть нужные качества,весь смысл в том,что он не может их воплотить в жизнь,а ведь полгода срок немалый. Куда более заслуженных за такой срок увольняют если те не дают результат.
Регистрация: 20.02.2013
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