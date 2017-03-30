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Игрок "РБ Лейпциг" объяснил, почему потерял сознание в матче с "Вольфсбургом"
Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта, потерявший сознание в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с "Вольфсбургом" (0:1), восстановился и готов помочь своей команде в поединке с "Дармштадтом 98". В интервью Sport Bild 22-летний футболист объяснил, почему потерял сознание.
"Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с "Вольфсбургом" я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги", — рассказал Кейта.
"Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с "Вольфсбургом" я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги", — рассказал Кейта.
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