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Игрок "РБ Лейпциг" объяснил, почему потерял сознание в матче с "Вольфсбургом"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта, потерявший сознание в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с "Вольфсбургом" (0:1), восстановился и готов помочь своей команде в поединке с "Дармштадтом 98". В интервью Sport Bild 22-летний футболист объяснил, почему потерял сознание.

"Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с "Вольфсбургом" я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги", — рассказал Кейта.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 17:31
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Попахивает расизмом.


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a.D.t.S
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Регистрация: 2.05.2014
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