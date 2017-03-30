Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Кристиано Ломбарди продлил контракт с "Лацио"

"Лацио" продлил контракт со своим нападающим Кристиано Ломбарди, информирует официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Теги: Лацио
Сегодня, 17:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.