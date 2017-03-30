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Жозе Моуринью: я категорически против товарищеских матчей

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что против товарищеских матчей сборных в середине клубного сезона.

"Я категорически против товарищеских матчей! Думаю, что товарищеские матчи имеют смысл только перед финальными стадиями турниров. А вот смешивать товарищеские матчи с квалификационными в середине сезона вряд ли имеет какой-то смысл," - цитирует Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:47
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