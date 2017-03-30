500 миллионов в год за содержание "Фишт-а"? Это какая-то безумная цифра (видео)

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова в связи с проведением на стадионе "Фишт" матча открытия между сборными России и Бельгии, который также являлся первым тестовым соревнованием в РФ в преддверии Кубка Конферераций и Чемпионата Мира 2018 году провела пресс-конференцию, на которой ответила на ряд вопросов журналистов







О матче сборных России и Бельгии



Матч на стадионе «Фишт» был тестовым событием к кубку Конферераций и чемпионату Мира. Это первое подобное мероприятие в России, а сборная Бельгии – пятая в рейтинге ФИФА. Отмечу, что осталось за кадром: это высокая оценка качества поля как российскими, так и бельгийскими спортсменами. Тренер сборной Бельгии, например, заявил, что за последние 7 лет его карьеры это было лучшее футбольное поле, на котором его команде приходилось играть. Думаю, это высокая оценка работы, притом что за сутки до начала матча был проливной дождь.



Естественно, что есть множество вопросов, по которым нужно работать. Общая оценка была хорошей, а все недочёты, что были – они находятся в рабочем порядке. На стадионе «Фишт» будет ещё две встречи, которые мы рассматриваем как тестовые: это встреча клубов «Сочи» и «Ротор», а также финал Кубка России. После этого в конце мая мы передаём стадион ФИФА на правах эксклюзивного использования на период подготовки и проведения Чемпионата Мира. С начала июня на футбольное поле не должна будет ступать даже ничья нога. С этого момента все работы будут проводить оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА. По окончанию Чемпионата Мира 2018 срок эксклюзивного использования ФИФА стадиона «Фишт» заканчивается, он возвращается к нам, и дальше мы уже живём спокойной жизнью.



Стадион «Фишт» достаточно большой. Во время обхода второго кольца на шагомере набегает около 7 километров. Объект сложный, и мы, естественно доделаем к кубку конфедераций навигацию по нему.



Было много переживаний относительно транспортного обеспечения. Тем не менее, за 40 минут стадион заполнился, а в течение часа все люди трибуну покинули. Даже несмотря на то, что там всё ещё выступал кубанский казачий хор. Хочу отметить, что электричка, уходившая из олимпийского парка в 22 часа, была почти пустой.



О газоне на стадионе



Самое проблемное, что существует на футбольном стадионе - это поле. После окончания встречи Россия – Бельгия специалисты, которые ухаживают за газоном на поле, сказали: мы по состоянию на завтра в принципе готовы проводить матч. Это высокая оценка, поскольку один из ключевых факторов при планировании матчей – время, которое необходимо для того, чтобы восстановить газон. Это всегда проблемный вопрос. В данном случае нам сказали, что уже через сутки можно играть.



О пресс-центре



Пресс-центр, который использовался на матче – это временное сооружение. В течение двух недель мы работали для того, чтобы создать для СМИ условия к матчу. Были подготовлены 3 помещения, добавлены розетки и так далее. Но всё это временные сооружения, что были сделаны непосредственно под этот матч. Уже на Кубке Конфедераций будут использовать другие помещения, где и розетки и шнуры не висят. Просто в этом случае, с учётом действительно большого количества СМИ на матче нам пришлось выходить из этой ситуации таким образом.



Отмечу: подготовка стадиона непосредственно к Кубку Конфедераций - это полностью зона ответственности оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА. Зоны для СМИ и медиа начнут готовить уже с апреля месяца. Что ещё важно: затраты на эти работы – это уже не наши деньги. Теперь в том числе и финансовая ответственность лежит на оргкомитете «Россия-2018» и ФИФА.



О московском «Локомотиве»



У нас буквально вчера поступил вопрос от «Локомотива» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Почему? Давайте исходить из того, что есть разные временные периоды – в плане погоды. Стадион в Сочи в силу погодных условий очень комфортный. В связи с этим и возникают вопросы о возможности им пользоваться. Давайте также не забывать, что на «Фиште» также будет 3 предыгровых площадки, одна из которых будет в непосредственной близости к стадиону. Это достаточно привлекательные условия для футбольных команд.



Это не было каким-то официальным приглашением – они просто хотели обсудить эти возможности. Использовать стадион в период между Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира для этого вполне возможно.



О содержании стадиона «Фишт» за 500 миллионов в год



Читала, что в СМИ прошла какая-то безумная цифра в 500 миллионов за годовое содержание стадиона. Ну не знаю – можно, конечно, и на 500 миллионов содержать стадион. А можно и за меньшую сумму.



Я пока что не готова вам назвать эту цифру, но она будет значительно меньше. Мы всё-таки бюджетное учреждение и тратим средства экономно. Управляет стадионом подведомственное министерству спорта Краснодарского края учреждение. И уж поверьте – таких цифр там точно не будет. Мы сейчас не можем сформировать бюджет, поскольку даже эксплуатируем этот стадион меньше месяца.



Например, у нас есть на балансе ледовая арена, но у неё более чем в два раза выходят меньшие расходы. О более точных цифрах я буду готова говорить позже – мы эксплуатируем арену меньше месяца, и поэтому даже не знаем точных цифр хотя бы за месяц: за свет, за воду, за газ. Чтобы сказать, какой хотя бы примерно будет стоимость эксплуатации стадиона – нужно получить эти цифры. Но, наверное, не более чем 200 миллионов.