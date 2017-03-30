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Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (7)
15:54
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" состоится 7 мая
Матч 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" перенесен в угоду телетрансляции, сообщает официальный сайт "канониров".
Встреча изначально была запланирована на субботу 6 мая, но пройдет 7 мая. Премьер-лига уже известила об этом оба клуба.
Встреча изначально была запланирована на субботу 6 мая, но пройдет 7 мая. Премьер-лига уже известила об этом оба клуба.
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