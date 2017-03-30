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Матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" состоится 7 мая

Матч 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" перенесен в угоду телетрансляции, сообщает официальный сайт "канониров".

Встреча изначально была запланирована на субботу 6 мая, но пройдет 7 мая. Премьер-лига уже известила об этом оба клуба.
Теги: Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:07
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