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Арсен Венгер: Санчес может не сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о состоянии форварда команды Алексиса Санчеса в преддверии матча с "Манчестер Сити".

"По словам Санчеса, он получил болезненный удар в матче за сборную Чили. Мы не знаем, затронута ли была связка, поэтому его участие в игре против "Сити" под вопросом. Ранее мы потеряли Чеха. Также травмированы Лукас Перес и Санти Касорла, для которого сезон завершён. Озил же может сыграть. Месут провёл 20 минут на поле в матче против сборной Азербайджана и много работал на неделе", - цитирует Венгера Mirror.
Теги: Венгер Санчес Арсенал Манчестер Сити
Сегодня, 21:15
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