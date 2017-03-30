Арсен Венгер: Санчес может не сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о состоянии форварда команды Алексиса Санчеса в преддверии матча с "Манчестер Сити".



"По словам Санчеса, он получил болезненный удар в матче за сборную Чили. Мы не знаем, затронута ли была связка, поэтому его участие в игре против "Сити" под вопросом. Ранее мы потеряли Чеха. Также травмированы Лукас Перес и Санти Касорла, для которого сезон завершён. Озил же может сыграть. Месут провёл 20 минут на поле в матче против сборной Азербайджана и много работал на неделе", - цитирует Венгера Mirror.