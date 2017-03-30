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Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Яннику Феррейру-Карраско, сообщает AS.

Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти. "Матрасники" готовы отпустить своего игрока, который стал основным в этом сезоне, лишь за 100 миллионов евро.
Теги: Карраско Атлетико Бавария Трансферы
Сегодня, 22:22
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