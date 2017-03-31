8 европейских битв, за просмотром которых вы круто проведёте выходные

Клубный футбол покидал нас на 2 недели, но вернётся таким образом, что с лихвой компенсирует недолгую разлуку.насчитал великолепную восьмёрку игр, которые должны доставить вам больше удовольствия, чем матчи чемпионата России.Согласен, в пятницу вечером хотелось бы найти более приятную компанию, чем две симпатичные немецкие команды, но на кону ни много ни мало путёвка в Лигу чемпионов. «Хоффейнхайм» идёт 4-м месте с 45 очками, «Герта» находится на 5-очковом отдалении и 5-й позиции. 29-летний Юлиан Нагельсманн, неожиданно принявший «Хоффенхайм» и спасший его от вылета, был призван немецким футбольным союзом лучшим тренером года и теперь ведёт команду в главный турнир мира. Долгое время именно «Хоффенхайм» оставался единственной командой, не проигрывавшей в европейских чемпионатах, но поражение от «РБ Лейпцига» не сбило их с правильного пути.«Герта», напротив, в последнее время сбавила, проиграв 3 из 6-ти последних матчей. Однако на важные матчи дома команда Пала Дардаи собирается прекрасно. Победу над «Баварией» берлинцы упустили уже после истечения добавленного времени с жутким скандалом. «Боруссию» они победили, сыграв 1-й тайм потрясающе. Да и вообще «Герта» выиграла 10 из 12-ти последних домашних матчей в Бундеслиге. «Хоффенхайму» есть что противопоставить – всего 2 поражения в предыдущих 25-ти играх. Голевого фейерверка ожидать, быть может, не стоит, но заруба гарантирована.Английское утро начинается с овсянки, но для жителей второго по популярности в мире британского города в субботу оно начнётся с футбола. Хотя почему только для жителей Ливерпуля? Для всех англичан и для всей громадной аудитории АПЛ. К 12.30 «Энфилд» cпоёт «You never walk alone» и погонит «красных» за победой в мерсисайдском дерби. Исход предыдущего решил гол Садьо Мане на 93-й минуте.Но даже без него «Ливерпуль» продлил бы свою удивительную 13-матчевую беспроигрышную серию в дерби – в предыдущий раз «Эвертон» побеждал соседей аж в 2011 году! На «Энфилде» это и вовсе не удавалось сделать в последних 18-ти попытках. Но вряд ли Юрген Клопп будет доволен просто продолжением этой тенденции. Его команда хорошо играет с большими соперниками: только с февраля «Ливерпулем» были обыграны «Арсенал» и «Тоттенхэм», также «красные» добыли ничью на «Этихаде».«Ливерпуль» более мотивирован с турнирной точки зрения, поскольку «Эвертон» вряд ли свалится с 7-го места и вряд ли поднимется выше 6-го, но вряд ли кто-то из соперников превзойдёт другого в настрое. Вопрос скорее в состоянии улетавших на другие континенты Мане, Коутиньо и Фирмино, а также в том, как Клопп сможет заменить другого важного члена фантастической четвёрки Лаллану. Рональд Куман же надеется на Ромелу Лукаку, который забил 9 мячей в последних 6-ти матчах АПЛ и возглавляет бомбардирскую гонку. Почему бы не продлить голевую серию в матче с «Ливерпулем», который опережает «Эвертон» на 6 очков, но имеет на 6 пропущенных мячей больше?Очень глубокий и талантливый состав «Боруссии» не смог навязать даже видимость борьбы за чемпионство, долгое время нестабильность команды ставила под вопрос даже попадание в Лигу чемпионов, где дортмундцам скоро предстоит сыграть огненный четвертьфинал с «Монако». Но Рурское дерби слишком важно для болельщиков, чтобы его участники думали о предстоящих еврокубковых встречах, даже если бы они были назначены на предстоящую неделю.Если «Боруссия» нестабильна, то «Шальке» сезон проводит откровенно слабо. 9 место и 12 очков отставания от лигочемпионской зоны – стыд для такой богатой команды. Впрочем, для Германии это не новость, сейчас бедствует множество клубов с амбициями и возможностями. Никак не может реализовать свои амбиции обладающий потрясающими возможностями Марко Ройс – хрустальный дортмундец снова получил травму и не сыграет. Впрочем, и без него атака «Боруссии» промолчать не должна. Непонятно, каким образом матч 1-го круга завершился нулевой ничьей, но до того соперники 4 игры подряд завершили на «тотал больше 2.5», потому смело включайте телевизор и наслаждайтесь зрелищем!Нет, это не один из решающих матчей в интереснейшей Лиге 1 текущего сезона. Это прямой стык за трофей между лучшими командами Франции и примыкающего к ней княжества. Быть может, Кубок французской лиги, который «ПСЖ» уже выиграл трижды подряд – не тот трофей, о котором мечтал, переезжая в Париж, Унаи Эмери, но надо же с чего-то начинать (а если не начать, то можно закончить с Парижем уже по окончании сезона). «Монако», в предыдущий раз бравший трофей (как раз Кубок лиги) в далёком 2003-м году, также будет предельно мотивирован.Не думаю, что команда Леонарду Жардима нуждается в дополнительной рекламе – сейчас не хочется пропускать ни один матч Мбаппе, Силвы, Лемара, Бакайоко, Фабиньо и их друзей. Людей, переставших получать удовольствие от футбола, необходимо лечить как раз курсом просмотров матчей «Монако».Остаётся надеяться, что в Лионе монегаски не будут играть настолько опасливо, как в Париже, где они вместе с «ПСЖ» не так давно сделали интересному французскому чемпионату антирекламу. Тогда от поражения «Монако» спас дальний удар Бернарду Силвы в концовке, но в этот раз монегаскам для добычи первого трофея за 14 лет (почти спартаковский уровень) нужно начинать играть в свой футбол чуть пораньше.Мы всё-таки заняли 6-е место в таблицы коэффициентов УЕФА, но вряд ли это означает, что вылетевшие в 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» и «Бенфика» играют в футбол хуже, чем российские клубы. Они остались без еврокубков и теперь 1 на 1 друг с другом в чемпионате. Любопытно, что перед перерывом и те, и другие сгоняли ничейки с середняками, словно откладывая выяснение отношений до личной встречи. Они в последнее время лучше удаются «Порту» – 2 победы и 2 ничьи. В чемпионате же лидируют «орлы», но опережают соперника всего на 1 очко. Учитывая расстановку сил в чемпионате и отсутствие плотного графика у команд, эта встреча даже за 8 туров до конца может влиять на судьбу титула.А вот этот матч точно способен решить судьбу чемпионства. Играть в Голландии тоже остаётся прилично, но «Фейеноорд» Джованни ван Бронкхорста мчится к первому с 1999 года (а вот это уже круче спартаковского уровня) чемпионству. 6 очков отрыва от «Аякса», 8 – от «ПСВ». Такое стало возможно благодаря недавней победной серии из 10 матчей Эредевизие, но поражение от ротердамском дерби от «Спарты» команду сильно не смутило, следом были одержаны 2 победы с 7 забитыми мячами. Правда, «Аякс» в предыдущих 9-ти личных встречах победить не удавалось. И вот она, игра, которая может ответить на вопрос: «Быть или не быть?» 9-ти или 3-очковое преимущество – матч в Амстердаме способен развернуть чемпионскую гонку на 180 градусов. Учитывая свойство голландского футбола радовать зрелищем, вы поймёте, что стоит найти кабельный канал «Футбол» и потратить на это пару часов своей жизни.Арсена Венгера, как нежеланного гостя, провожают, провожают и никак не могут проводить. Хотя многие болельщики «Арсенала» уже не провожают, а выставляют из клуба своего тренера. Пока он думает, команда проигрывает 4 из 5-ти последних матчей и с такой формой может только мечтать о 4-м месте, за которое её безжалостно троллили в последние годы. Гранит Джака на неделе ляпнул, что «Арсенал» находится примерно на одном уровне с «Баварией». И в тот день я не смеялся так больше ни над чем.У Пепа Гвардиолы дела тоже идут так себе, но в его случае неудачи списываются на адаптацию и слабый ограниченный состав, хотя вряд ли шейх Мансур рассчитывал на такую характеристику, когда доставал очередные 50 миллионов на нового центрального защитника. «Сити» получил серьёзный удар в Монако, и теперь команде ничего не остаётся, кроме как решать задачу по попаданию в Лигу чемпионов и выигрывать Кубок Англии, в полуфинале которого «горожане» встретятся как раз с «Арсеналом».Но до того матча ещё далеко, а к ближайшему «Сити» подходит с 57 очками против 50-ти у «Арсенала», пусть и при наличии у того игры в запасе. Вклад в создание этого гандикапа внесла и личная декабрьская встреча, в которой «Арсенал» провёл 2 разных тайма и упустил преимущество, добытое на 5-й минуте. Хочется верить, что Венгер и Гвардиола, заступавшийся за коллегу, как романтики атакующего футбола не изменят себе и подарят нам бодрейший матч, подобный тому, что 2 недели назад выдали «Сити» и «Ливерпуль». Уж кому, как не Арсену с Пепом развлекать публику?Хотелось бы написать, что это битва за чемпионство, но в то, что «Ювентус» упустил 8-очковый отрыв перед «Ромой» или 10-очковый перед «Наполи», не верится. Потому главным лейтмотивом битвы на «Сан Паоло» станет ненависть. Имя и фамилию Гонсало Игуаина на весь стадион теперь кричит не знаменитый Децибел Беллини – в Неаполе теперь геройствует Дрис Мертнес (28 голов и 15 передач), а футболки аргентинца (24 мяча в текущем сезоне) уже давно сожжены. Но недавно один смелый (только смелый человек способен на такое) парень решил пройтись по городу в ювентийской футболке Игуаина и вот что из этого вышло:Между собой неаполитанцы и туринцы встречались совсем недавно: месяц тому назад «Юве» проиграл 1-й тайм, но во 2-м разразился тремя забитыми и во многом решил исход полуфинала кубка Италии. Ответная встреча запланирована на среду, потому гости могут даже не покидать юг страны. В чемпионате команда Аллегри также одержала победу, причём в обоих случаях победные мячи забивал Игуаин. Удивительно, но то же самое Гонсало сделал в прошлом сезоне, когда его гол принёс «Наполи» победу на «Сан Паоло», где шансы Маурицио Сарри на успех увеличиваются.Всё-таки дома «Ювентус» играет с какой-то чудовищной уверенностью, а вот на выезде проигрывал и «Интеру», и «Милану», и «Фиорентине». Но к Лиге чемпионов команда Аллегри добирает – 13 из последних 14 матчей она выиграла. Тот факт, что это происходит на фоне размолвок тренера с Дибалой, Лихштайнером, Бонуччи и ещё неизвестно с кем, только подчёркивает, как же фундаментально выстроена система в этой команде.Ну а «Наполи» всё тот же, каким и был несколько лет назад. Непредсказуемый, импульсивный. И если хозяевам сумеют задать «Юве» трёпку, которую они задали в ответном матче до голов Рамоса «Реалу», то туринцам перед играми с «Барселоной» это пойдёт только на пользу – всё же они играют мало матчей с приличный выкладкой, а с «Барсой» нельзя расслабляться даже если ведешь 4 мяча. «Наполи» же не имеет права давать «Ювентусу» даже минимального преимущества.