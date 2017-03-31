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Неймар: желаю удачи российским футболистам на ЧМ-2018
Нападающий сборной Бразилии Неймар оценил шансы сборной России чемпионате мира 2018 года.
"Есть ли у сборной России шансы выиграть ЧМ-2018? Я не очень внимательно слежу за сборной России и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии. Конечно, надеюсь, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.
"Золотой мяч"? Это личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения", - приводит слова Неймара "СЭ".
"Есть ли у сборной России шансы выиграть ЧМ-2018? Я не очень внимательно слежу за сборной России и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии. Конечно, надеюсь, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.
"Золотой мяч"? Это личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения", - приводит слова Неймара "СЭ".
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