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Сергей Юран: сложно понять, чего хочет Черчесов от сборной
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Сергей Юран высказал мнение о состоянии дел в национальной команде.
- Вы посмотрели игры сборной России. Результаты товарищеских матчей неутешительные. В чем, на ваш взгляд, причина?
- Лично мое мнение – многие футболисты просто не соответствуют уровню сборной. Но, к сожалению, у нас других нет. Мне кажется, нам надо было наигрывать молодежь на последнем чемпионате Европы.
Пусть даже в ущерб результату, но зато к чемпионату мира мы бы подошли уже хоть с какой-то базой игроков. Сейчас до турнира остался год, и времени все меньше и меньше. В сборной нет лидера. Акинфеев - все-таки вратарь, а я говорю о полевых игроках.
- Вы видите вектор работы Черчесова, и в чем он заключается?
- Сложно понять. Ротация состава довольно регулярная. В моем понимании, тренер должен определить 4-5 человек как костяк команды и вокруг них уже подбирать новых игроков, а я этого пока не вижу.
Да и схема игры в три центральных защитника мне, конечно, тоже непонятна, у нас просто нет игроков под эту схему. В атаке с уходом Широкова не стало креативности. Нет игровых связок, взаимопонимание между партнерами отсутствует.
Советский спорт
- Вы посмотрели игры сборной России. Результаты товарищеских матчей неутешительные. В чем, на ваш взгляд, причина?
- Лично мое мнение – многие футболисты просто не соответствуют уровню сборной. Но, к сожалению, у нас других нет. Мне кажется, нам надо было наигрывать молодежь на последнем чемпионате Европы.
Пусть даже в ущерб результату, но зато к чемпионату мира мы бы подошли уже хоть с какой-то базой игроков. Сейчас до турнира остался год, и времени все меньше и меньше. В сборной нет лидера. Акинфеев - все-таки вратарь, а я говорю о полевых игроках.
- Вы видите вектор работы Черчесова, и в чем он заключается?
- Сложно понять. Ротация состава довольно регулярная. В моем понимании, тренер должен определить 4-5 человек как костяк команды и вокруг них уже подбирать новых игроков, а я этого пока не вижу.
Да и схема игры в три центральных защитника мне, конечно, тоже непонятна, у нас просто нет игроков под эту схему. В атаке с уходом Широкова не стало креативности. Нет игровых связок, взаимопонимание между партнерами отсутствует.
Советский спорт
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