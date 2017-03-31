Сергей Юран: сложно понять, чего хочет Черчесов от сборной

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Сергей Юран высказал мнение о состоянии дел в национальной команде.- Лично мое мнение – многие футболисты просто не соответствуют уровню сборной. Но, к сожалению, у нас других нет. Мне кажется, нам надо было наигрывать молодежь на последнем чемпионате Европы.Пусть даже в ущерб результату, но зато к чемпионату мира мы бы подошли уже хоть с какой-то базой игроков. Сейчас до турнира остался год, и времени все меньше и меньше. В сборной нет лидера. Акинфеев - все-таки вратарь, а я говорю о полевых игроках.- Сложно понять. Ротация состава довольно регулярная. В моем понимании, тренер должен определить 4-5 человек как костяк команды и вокруг них уже подбирать новых игроков, а я этого пока не вижу.Да и схема игры в три центральных защитника мне, конечно, тоже непонятна, у нас просто нет игроков под эту схему. В атаке с уходом Широкова не стало креативности. Нет игровых связок, взаимопонимание между партнерами отсутствует.