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"Манчестер Юнайтед" хочет видеть в составе Дриса Мертенса

"Манчестер Юнайтед" предложил полузащитнику "Наполи" Дрису Мертенсу зарплату € 4,7 млн в год, передает "Газета.ru" со ссылкой на La Repubblica.

Контракт футболиста сборной Бельгии с "Наполи" истекает летом 2018 года. Сообщается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов платить 29-летнему игроку только €3 млн.

Ранее сообщалось, что представители английского клуба уже провели переговоры с Мертенсом.
Теги: Манчестер Юнайтед Мертенс
Сегодня, 02:27
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