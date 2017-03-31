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Ари: по-моему, тот "Спартак", в котором играл я, был сильнее

Нападающий "Локомотива" Ари высказал мнение о нынешнем "Спартаке". Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.

"Вероятность, что "Спартак" станет чемпионом в этом году, очень велика. Конечно, впереди ещё много игр, но на основе бесед с бразильцами из "Спартака" у меня сложилось мнение, что команда сейчас очень сплочённая и сконцентрированная на решении задачи.

Единство и хорошая, по отзывам моих друзей, атмосфера в коллективе – это серьёзный аргумент в пользу того, что "Спартак" выиграет чемпионат. Клуб и в таблице сейчас наверху, и игру показывает интересную. Хотя в футболе всё может произойти.

Сложно сказать, какой "Спартак" сильнее. И в той команде, где играл я, было много сильных игроков, и сейчас они есть. Но, откровенно говоря, по-моему, та команда, в которой играл я, была сильнее", - цитирует Ари "СЭ".
Теги: Ари Спартак
Сегодня, 02:33
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№1 Написал: spartak1975 (Сегодня, 02:52) #
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Наверное из за тебя, лопоухий толстожоп?
Регистрация: 17.11.2009
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