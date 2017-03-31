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Ари: буду только рад получить российское гражданство

Нападающий "Локомотива" Ари ответил на вопрос, готов ли он оформить российское гражданство.

"Буду только рад! Моя дочь живет здесь, хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России, то обязательно оформлю паспорт.

Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались, - цитирует Ари "СЭ".
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 03:23
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