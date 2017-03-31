Антонио Конте против продажи Эдена Азара в "Реал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара.Итальянский специалист, который в ближайшее время может продлить контракт с клубом, настаивает на том, чтобы футболист сборной Бельгии остался в стане синих. Конте уже проинформировал об этом владельца «Челси» Романа Абрамовича.Интерес к 26-летнему игроку проявляет "Реал", в сделку по трансферу может быть включен полузащитник мадридцев Хамес Родригес.