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Антонио Конте против продажи Эдена Азара в "Реал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара.

Итальянский специалист, который в ближайшее время может продлить контракт с клубом, настаивает на том, чтобы футболист сборной Бельгии остался в стане синих. Конте уже проинформировал об этом владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Интерес к 26-летнему игроку проявляет "Реал", в сделку по трансферу может быть включен полузащитник мадридцев Хамес Родригес.

Газета.ru
Теги: Азар Реал Челси
Сегодня, 03:56
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