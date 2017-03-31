Борис Игнатьев: мне кажется, "Ростов" и "Краснодар" сыграют вничью

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 22:22
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Вчера 22:04
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (4)
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (4)
Вчера 22:03
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Вчера 21:38
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (27)
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (27)
Вчера 20:29
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (4)
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (4)
Вчера 20:16
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Вчера 19:44
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (7)
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (7)
Вчера 17:37
Кристиано Ломбарди продлил контракт с "Лацио"
Кристиано Ломбарди продлил контракт с "Лацио"
Вчера 17:23
Олег Романцев: у Черчесова есть все нужные качества (4)
Олег Романцев: у Черчесова есть все нужные качества (4)
Вчера 17:00
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (9)
Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (9)
Вчера 16:34
Агент: 5% болельщиков "Арсенала" требуют отставки Венгера (2)
Агент: 5% болельщиков "Арсенала" требуют отставки Венгера (2)
Вчера 16:04
Арсен Венгер хочет продлить контракт с "Арсеналом" (3)
Арсен Венгер хочет продлить контракт с "Арсеналом" (3)
Борис Игнатьев: мне кажется, "Ростов" и "Краснодар" сыграют вничью
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев дал прогноз на игру 21-го тура премьер-лиги "Ростов" - "Краснодар", которая состоится 3 апреля.
"Сойдутся два очень серьезных оппонента, которые всерьез претендуют на еврокубки. На руку "Ростову" то, что они будут играть дома, при родных трибунах. Но все-таки "Краснодар" - это крайне серьезный соперник, с которым играть сложно любому клубу.
Нас ждет крайне напряжений матч, в котором, как мне кажется, будет зафиксирована ничья. Правда, я бы не стал придавать этому матчу какого-то особого стратегического значения. Не думаю, что результат конкретно этой игры окажется решающим в борьбе этих клубов за еврокубковую зону, - цитируют Игнатьева "Известия".
"Сойдутся два очень серьезных оппонента, которые всерьез претендуют на еврокубки. На руку "Ростову" то, что они будут играть дома, при родных трибунах. Но все-таки "Краснодар" - это крайне серьезный соперник, с которым играть сложно любому клубу.
Нас ждет крайне напряжений матч, в котором, как мне кажется, будет зафиксирована ничья. Правда, я бы не стал придавать этому матчу какого-то особого стратегического значения. Не думаю, что результат конкретно этой игры окажется решающим в борьбе этих клубов за еврокубковую зону, - цитируют Игнатьева "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.