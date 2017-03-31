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Борис Игнатьев: мне кажется, "Ростов" и "Краснодар" сыграют вничью

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев дал прогноз на игру 21-го тура премьер-лиги "Ростов" - "Краснодар", которая состоится 3 апреля.

"Сойдутся два очень серьезных оппонента, которые всерьез претендуют на еврокубки. На руку "Ростову" то, что они будут играть дома, при родных трибунах. Но все-таки "Краснодар" - это крайне серьезный соперник, с которым играть сложно любому клубу.

Нас ждет крайне напряжений матч, в котором, как мне кажется, будет зафиксирована ничья. Правда, я бы не стал придавать этому матчу какого-то особого стратегического значения. Не думаю, что результат конкретно этой игры окажется решающим в борьбе этих клубов за еврокубковую зону, - цитируют Игнатьева "Известия".
Теги: Игнатьев Ростов Краснодар
Сегодня, 04:11
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