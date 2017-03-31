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Рауль вернется в "Реал" в качестве помощника президента клуба

Бывший нападающий "Реала" и сборной Испании Рауль вернется в "Королевский клуб", передает "Газета.ru" со ссылкой на Onda Cero.

Сообщается, что Рауль будет назначен на пост, который предполагает близкое сотрудничество с президентом команды Флорентино Пересом. Предполагается, что бывший игрок сборной Испании вступит в новую должность летом 2017 года.

На данный момент Рауль является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в США, и уже информировал президента организации Хавьера Тебаса о том, что скоро покинет свою должность.
Теги: Рауль Реал
Сегодня, 08:00
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