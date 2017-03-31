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СМИ: "Рубин" может уволить Хави Грасию

"Рубин" рассматривает вариант расставания с испанским тренером команды Хавьером Грасией, утверждает ФАН.

Сообщается, что руководство клуба недовольно результатами команды. Ближайшие встречи казанцев с "Зенитом", "Томью" и "Краснодаром" могут стать определяющими.
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:07) #
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online
Болеет за:
«Химки»
ФАН это икона Рос.футбола.Именно перед матчем "Рубин"-"Зенит" надо сообщить,что "Зенит" очень,прямо очень заинтересован в покупке защитника Бурлака,а,теперь опять ФАН,а,как же без него ...могут стать определяющим.
ясли
прогноз на матч 0:4
Регистрация: 17.03.2008
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