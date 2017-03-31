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Сергей Силкин: "Спартак" сейчас как никогда близок к чемпионству

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался относительно предстоящего матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" - "Оренбург".

"Думаю, с учетом потери очков в матче с "Локомотивом", "Спартак" выйдет против "Оренбурга" максимально сконцентрированным. Красно-белые понимают, что сейчас они как никогда близки к чемпионству, поэтому всерьез отнесутся к этой встрече.

Тем более сейчас атакующая линия "Спартака" в хорошей форме. Особенно фланговые игроки – Александр Самедов и Дмитрий Комбаров, неплохо проявившие себя в играх за сборную. Не сказать, что оба на пике формы, но действуют они достаточно результативно и эффективно, - цитируют Силкина "Известия".
Теги: Спартак Силкин
Сегодня, 09:13
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