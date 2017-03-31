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Росгвардия перегруппирует силы для эффективной охраны порядка на ЧМ-2018

Первый заместитель главнокомандующего национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов рассказал о перегруппировке сил для обеспечения безопасности регионов- хозяев чемпионата мира - 2018.

"В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах России, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач.

Численность подразделений мы увеличим где-то за счет оптимизации организационно-штатной структуры, а где-то ее сократим. Это коснется прежде всего войсковых частей, которые не будут столь востребованы как раньше в связи с переходом к нам полицейских структур", — передает слова Меликова ТАСС.

Отмечается также, что Росгвардия уже сосредоточена на подготовке к проведению летом этого года в стране Кубка конфедераций.
Сегодня, 10:09
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