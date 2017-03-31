Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (2)
8 российских битв, за просмотром которых вы круто проведете выходные (и понедельник). Превью 21-го тура РФПЛ (2)
Вчера 22:22
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Янник Феррейра-Карраско заинтересовал "Баварию"
Вчера 22:04
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми (5)
Вчера 22:03
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Евгений Бушманов: доволен отношением к работе каждого футболиста молодёжной сборной России
Вчера 21:38
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (33)
Квинси Промес: кто мы? Мы мясо! (33)
Вчера 20:29
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (7)
Иван Саввиди заплатит "Ростову" 30 миллионов рублей за переименование стадиона "Олимп-2" (7)
Вчера 20:16
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси (2)
Вчера 19:44
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (8)
"Ростов" планирует подписать новый контракт с Бухаровым (8)
Вчера 18:47
Жозе Моуринью: я категорически против товарищеских матчей (3)
Жозе Моуринью: я категорически против товарищеских матчей (3)
Росгвардия перегруппирует силы для эффективной охраны порядка на ЧМ-2018
Первый заместитель главнокомандующего национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов рассказал о перегруппировке сил для обеспечения безопасности регионов- хозяев чемпионата мира - 2018.
"В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах России, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач.
Численность подразделений мы увеличим где-то за счет оптимизации организационно-штатной структуры, а где-то ее сократим. Это коснется прежде всего войсковых частей, которые не будут столь востребованы как раньше в связи с переходом к нам полицейских структур", — передает слова Меликова ТАСС.
Отмечается также, что Росгвардия уже сосредоточена на подготовке к проведению летом этого года в стране Кубка конфедераций.
"В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах России, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач.
Численность подразделений мы увеличим где-то за счет оптимизации организационно-штатной структуры, а где-то ее сократим. Это коснется прежде всего войсковых частей, которые не будут столь востребованы как раньше в связи с переходом к нам полицейских структур", — передает слова Меликова ТАСС.
Отмечается также, что Росгвардия уже сосредоточена на подготовке к проведению летом этого года в стране Кубка конфедераций.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.