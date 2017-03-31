Джефферсон Фарфан: лечение немного затянулось, я готов дебютировать за "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, почему пока ни разу не попал в заявку на игры премьер-лиги.– Когда позвонил агент, я был на тренировке – поддерживал форму с тренером по фитнесу. Он сказал: "Набери, как закончишь – есть интересный вариант в России". Я как раз планировал вернуться в европейский чемпионат и сразу связался с Кураньи и Хурадо – моими друзьями по "Шальке", которые играли в России. Они ответили: "Езжай, не пожалеешь". После этого мы с агентом прилетели на сбор "Локомотива", подписали контракт и выпили за это по стакану минералки.– На тренировке получил сильный ушиб. На самом деле, ничего страшного, но лечение немного затянулось. Сейчас я полностью здоров, тренируюсь в общей группе и хочу как можно быстрее вернуться на поле. В субботу у нас матч в Уфе – я готов сыграть.– Почему нет? Я не согласен, что сюда приезжают доигрывать. У вас хороший чемпионат, здесь много молодых игроков, а Карлос Самбрано играет за "Рубин". В Перу, кстати, чемпионат России показывают по телевидению. Есть международный канал, который транслирует матчи премьер-лиги.