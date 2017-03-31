Эсекьель Гарай: без Аргентины чемпионат мира будет совсем не тем

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай высказал мнение о влиянии на сборную Аргентины дисквалификации на четыре матча нападающего Лионеля Месси.



"Думаю, что без Аргентины чемпионат мира будет не таким, каким должен стать. За нас играет лучший футболист мира Лионель Месси.



Он получил серьезную дисквалификацию, но в нашей команде достаточно игроков мирового уровня", - цитирует Гарая Marca.