Жоаозиньо: своим детям думаю дать российское гражданство

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо, который получил российское гражданство летом прошлого года, рассказал о мечте сыграть за национальную команду России.– Сейчас я учу русский язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю всё больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.– Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.– Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.– Абсолютно нормально, никаких вопросов не было вообще. Все поняли и приняли мое решение.– Конечно, российское.– Так далеко я еще не смотрел. Думаю, буду жить на две страны: и здесь, и в Бразилии.– Нет, по всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.– Конечно, ведь это мечта любого футболиста – попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники – Марио Фернандес и Маринато Гилерме, – я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.