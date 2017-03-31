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Жоаозиньо: своим детям думаю дать российское гражданство
Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо, который получил российское гражданство летом прошлого года, рассказал о мечте сыграть за национальную команду России.
– Сейчас я учу русский язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю всё больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.
– А писать на русском языке умеете?
– Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.
– Недавно вы получили российский паспорт. Ощущаете себя русским или, по сути, ничего не изменилось?
– Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.
– Как ваши родственники отнеслись к решению получить российское гражданство?
– Абсолютно нормально, никаких вопросов не было вообще. Все поняли и приняли мое решение.
– А какое гражданство вы думаете дать своим детям?
– Конечно, российское.
– В будущем планируете остаться в России или вернетесь в Бразилию?
– Так далеко я еще не смотрел. Думаю, буду жить на две страны: и здесь, и в Бразилии.
– У вашего соотечественника Марио Фернандеса, также получившего российский паспорт, есть формальные причины, из-за которых он пока не может играть за сборную. У вас таких проблем нет?
– Нет, по всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.
– Но в глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?
– Конечно, ведь это мечта любого футболиста – попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники – Марио Фернандес и Маринато Гилерме, – я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.
Известия
– Сейчас я учу русский язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю всё больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.
– А писать на русском языке умеете?
– Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.
– Недавно вы получили российский паспорт. Ощущаете себя русским или, по сути, ничего не изменилось?
– Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.
– Как ваши родственники отнеслись к решению получить российское гражданство?
– Абсолютно нормально, никаких вопросов не было вообще. Все поняли и приняли мое решение.
– А какое гражданство вы думаете дать своим детям?
– Конечно, российское.
– В будущем планируете остаться в России или вернетесь в Бразилию?
– Так далеко я еще не смотрел. Думаю, буду жить на две страны: и здесь, и в Бразилии.
– У вашего соотечественника Марио Фернандеса, также получившего российский паспорт, есть формальные причины, из-за которых он пока не может играть за сборную. У вас таких проблем нет?
– Нет, по всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.
– Но в глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?
– Конечно, ведь это мечта любого футболиста – попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники – Марио Фернандес и Маринато Гилерме, – я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной.
Известия
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