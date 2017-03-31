Сборные России и Украины разведут по разным группам при жеребьевке Лиги Наций

Сборные России и Украины будут разведены по разным группам при жеребьевке Лиги наций, сообщили в пресс-службе УЕФА.Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей. В ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе.По данным рейтинга на 26 марта, вместе с командой России во второй дивизион попали сборные Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии."Россия и Украина могут действительно оказаться в одном дивизионе, но правило о том, что эти две страны будут разведены при жеребьевке групп, все еще действует. То же самое касается Армении и Азербайджана - сборные могут оказаться в одном дивизионе, но не в одной группе", - сообщили в пресс-службе.Первый турнир пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Победитель определится в июне 2019 года по итогам финального турнира из четырех команд.