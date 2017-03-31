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Александр Бубнов: "Рубин", конечно, упрется, но, "Зенит" все же победит

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 21-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом".

- "Зенит" объективно сильнее и по составу, и по игре. Поле "Казань Арены" должно быть значительно лучше, чем на "Центральном".

"Рубин", конечно, упрется, но после возобновления сезона команда Хавьера Грасии никак не найдет свою игру. Мой прогноз - "Зенит" победит со счетом 1:0", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит Рубин
Сегодня, 11:36
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7
(3)
№7 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда такие представления о футболе!!!??? Из собственного опыта???Сейчас время, когда нельзя предугадать результат "заранее"!!! Бубен, наверное, играет в "рулетку"!!! Я думаю, Рубин команда у которой НИЧЕГО не потеряно, в Европе, и может бороться без проблем!!!
Регистрация: 13.09.2012
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:30) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Romella
надеюсь,эта будет одна из лучших игр Рубина в этом сезоне,которая подарит людям праздник..


Льстишь , надеясь на эгоистическую мечту отцепить Зенит от гонки преследования?)))

Я вот тоже надеюсь, что Оренбург выдаст исторический матч
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бубнов
"Рубин", конечно, упрется, но после возобновления сезона команда Хавьера Грасии никак не найдет свою игру.

надеюсь,эта будет одна из лучших игр Рубина в этом сезоне,которая подарит людям праздник..
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
1:1
Регистрация: 4.10.2009
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (7)

тьфу тьфу тьфу через левое

Цитата: safonas
Дзюба-падение-пенальти-гол-0:
1- победа Зенита

обидел мешкового минусревцика laughing
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:53) #
  • -2
  •  (8)

Дзюба-падение-пенальти-гол-0:
1- победа Зенита


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (6)

Да еще бабушка надвое сказала...

Фактор поля тоже надо учитывать... И если думают, что Рубину на старом стадионе игралось комфортно на кочках , то они ошибаются... А на Казань Арене игроки Рубина могут и разбежаться, поэтому еще не известно , кто победит..

А уж по составу Рубин нисколько не уступает ... Могу сказать свое мнение - сыграет Лестьен и Рубин победит..
Регистрация: 21.09.2015
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